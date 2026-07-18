«Машины сгорели дотла»: что известно о страшной аварии под Самарой, где погибли женщина и двое детей

Место массового ДТП на 1082-м километре трассы М-5 в Сергиевском районе. Столкнулись четыре автомобиля, трое погибших. Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области

В субботу утром 18 июля в Сергиевском районе столкнулись четыре автомобиля. В аварии погибли 43-летняя женщина и двое детей 9 и 11 лет. Еще двое пострадавших госпитализированы. «КП-Самара» собрала все, что известно о трагедии на данный момент.

Хроника аварии

Жуткое ДТП произошло около 09:23 по местному времени на 1082-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в районе села Черновка.

Движение на трассе М-5 было ограничено с 10:20 до 12:00. Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области

По предварительной версии Госавтоинспекции, на этом участке проводились дорожные работы. Skoda Octavia остановилась на проезжей части — водитель ждал, пока освободится дорога. В этот момент 31-летний водитель грузового автомобиля MAN не справился с управлением и на полном ходу врезался в стоявшую легковушку.

От мощного удара Octavia отбросило на Hyundai Creta. А грузовик по инерции протаранил еще и Skoda Kodiaq. После столкновения все три легковых автомобиля загорелись.

Погибшие и пострадавшие

В результате ДТП погибли три человека: 43-летняя женщина, находившаяся в Skoda Octavia, и двое несовершеннолетних пассажиров Skoda Kodiaq 2012 и 2015 годов рождения. Еще двое пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу Сергиевского района.

Skoda Octavia, Hyundai Creta и Skoda Kodiaq — все три легковых автомобиля получили критические повреждения. Фото: СУ СК РФ Самарской области

На месте работали пожарные-спасатели ПСО №40, сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. Для тушения машин подано три ствола «Б», проведена деблокировка тел погибших.

Движение было ограничено

Из-за аварии движение на участке трассы было ограничено с 10:20, пробка собралась на несколько километров. К 12:00 проезд восстановили, транспорт пошел в штатном режиме.

Реакция ведомств

На месте ДТП работу правоохранительных органов координировал старший помощник прокурора Сергиевского района Леонид Меримерин. Он прокомментировал ситуацию:

«В результате столкновения погибли трое, двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение».

Спасатели провели деблокировку тел погибших. На месте работали пожарные, сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области

Прокуратура Сергиевского района организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, ход расследования находится на контроле ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). На месте работают следователи и криминалисты Красноярского межрайонного следственного отдела, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Легковые автомобили загорелись после столкновения с грузовиком. Пожарные подали три ствола «Б» для тушения. Фото: скриншот видео/ max.ru/eshcho

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования семьям погибших и продолжит следить за развитием событий.