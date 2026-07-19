Самарскую область на следующей неделе накроет серия магнитных бурь

Метеозависимым самарцам рекомендуют следить за своим состоянием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На следующей неделе Самарскую область накроет серия магнитных бурь. По данным сервиса my-calend.ru, ближайшая магнитная буря ожидается с 18.00 21 июля. Ее сила составит пять баллов, что соответствует умеренной геомагнитной буре.

«В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия», – предупредили самарцев.

5-балльная магнитная буря сохранится до вечера 22 июля. 23 июля сила геомагнитных возмущений составит четыре балла, а в последующие два дня снизится до трех баллов. Метеозависимым самарцам рекомендуют следить за своим состоянием, избегать стресса и эмоционального перенапряжения.

Напомним, что с 22 июля в Самарскую область также вернется 30-градусная жара.

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