Речной маршрут из Самары в Ульяновск и Казань является самым перспективным

Маршрут может связать крупные индустриальные, деловые и культурные центры Среднего Поволжья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Самарской области заинтересованы в том, чтобы организовать регулярные речные перевозки в соседние регионы. Эту информацию «КП-Самара» подтвердили в правительстве региона. Власти считают наиболее перспективным маршрут из Самары в Ульяновск и Казань через Тольятти.

«Маршрут свяжет между собой крупные индустриальные, деловые и культурные центры Среднего Поволжья с общей численностью населения более восьми миллионов человек», – говорится в ответе пресс-службы облправительства на запрос «КП-Самара».

Такой маршрут могли бы обслуживать скоростные суда класса «Метеор», но в Самарской области их нет. Возможно, суда удастся приобрести благодаря софинансированию из бюджета страны и других регионов, которые могут войти в маршрут. Этот вопрос сейчас прорабатывают.

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