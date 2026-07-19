Повезут ли «Метеоры» самарцев в Казань и Нижний Новгород? В Самарской области не оставляют надежд запустить межрегиональный водный маршрут

Наиболее перспективным является межрегиональный маршрут «Самара – Ульяновск – Казань» с заходом в порт Тольятти. Фото: Речфлот-63

Несколько лет назад в Самарской области активно обсуждали создание межрегионального водного маршрута, который связал бы столицу региона с другими крупными городами Поволжья, в том числе с Казанью, Нижним Новгородом и Ульяновском. Но прошло время, а эти планы так и не воплотились в жизнь. Значит ли это, что о маршруте по Волге в столицы соседних регионов можно забыть? Или шансы, что «Метеоры» из Самары запустят, сохраняются? Корреспондент «КП-Самара» разбиралась в ситуации.

Планы, которые не сбылись

Еще в 2021 году сообщалось, что из Самары в Ульяновск и Казань запустят скоростные «Метеоры». Деньги на лизинг планировали выделить из регионального бюджета. Тогда появилась информация, что для региона купят новые «Валдаи». Эти суда уже несколько лет перевозят пассажиров по внутрирегиональным речным маршрутам, то «Метеоры» так и не купили.

Запуск межрегиональных пассажирских маршрутов по Волге прорабатывали совместно в властями других регионов ПФО. В 2023 году в Ульяновской области подсчитали, что стоимость одного билета может составить примерно 800-1500 рублей.

Организацией перевозок по Волге до Самары хотели заняться подрядчики из Татарстана. Речные суда уже курсируют из Казани в Ульяновск и Чебоксары, и открытие маршрута до Самары рассматривали в 2025 году.

Летом 2025 года в Самару действительно прибыл «Метеор» «Капитан Полуэктов», принадлежащий компании «Водолет». Маршрут организовали в рамках масштабного проекта «Культурный десант 45/25», и на его основе в том же 2025 году хотели запустить речной маршрут «Самара – Нижний Новгород». Но по состоянию на лето 2026 межрегиональных регулярных маршрутов на скоростных судах из Самары нет.

Планы есть, «Метеоров» – нет

Между тем, в Самарской области от планов запустить сообщение по Волге между Самарой и крупными городами Поволжья не отказываются. Об этом «КП-Самара» сообщили в региональном правительстве.

«Наиболее перспективным для Самарской области с точки зрения существующего и потенциального пассажиропотока является межрегиональный маршрут «Самара – Ульяновск – Казань» с заходом в порт Тольятти», – ответили в облправительстве на запрос «Комсомолки».

По оценке властей, у такого маршрута есть большой потенциал, он может связать города Среднего Поволжья с общей численностью населения около восьми миллионов человек.

Главная проблема заключается в том, что судов, которые можно было бы выпустить на этот маршрут, в регионе нет. Для этого направления идеально подходят «Метеоры», которые не были приобретены, ни один перевозчик в регионе их в своем распоряжении не имеет.

Проект «Речные магистрали»

Самарская область может получить средства на покупку «Метеоров» и запуск межрегионального маршрута из федерального бюджета. Минтранс РФ реализует федеральный проект «Речные перевозки», направленный как раз на развитие скоростных межрегиональных перевозок на внутренних водных путях.

«Самарская область заявила о готовности в участии в данном проекте», – рассказала пресс-служба регионального правительства в ответ на запрос «КП-Самара».

Сейчас обсуждается вопрос софинансирования речных маршрутов из Самары в Казань и Ульяновск из бюджетов соседних регионов и федерального бюджета.

По предварительным подсчетам, из Самары в Ульяновск по Волге можно будет добраться за пять часов, а до Казани – за девять часов, с учетом шлюзования и стоянок на промежуточных пунктах.

Туризм и Волга

Между тем, развитие речных перевозок является важным в концепции повышения туристической привлекательности Самарской области. Сейчас в Самару туристов привозят, в основном, на трех– и четырех палубных судах. За 2025 году в Самару зашли около 1300 круизных судов. С появлением скоростных «Метеоров» пассажиропоток из соседних регионов может вырасти.

Популярностью пользуются и внутрирегиональные туристические маршруты в Ширяево, Винновку, прогулки по Волге вдоль берегов Самары и Тольятти. По данным правительства Самарской области, в 2025 году на туристических судах внутри региона прокатились около 150 тысяч пассажиров, а на пригородных речных судах – еще примерно 700 тысяч человек.

Сложность организации маршрутов по Волге заключается еще и в том, что причальная инфраструктура в Самарской области нуждается в модернизации. Власти уже занимаются этим вопросом. До 2030 года планируется построить три причала – в Ширяево, Винновке и Рождествено. В Самаре в 2027-2029 годах хотят реконструировать причальную стенку, на что нужно 3,8 миллиардов рублей.

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