Высокий УФ-индекс прогнозируют в Самарской области с 20 по 23 июля

Уже с 11.00 20 июля УФ-индекс достигнет шести баллов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На следующей неделе в Самарскую область вернется 30-градусная жара. На этом фоне повысится и уровень ультрафиолетового излучения, предупреждают синоптики.

По данным сервиса Яндекс.Погода, уже с 11.00 20 июля УФ-индекс достигнет шести баллов, что является высоким уровнем. А к полудню он и вовсе подскочить до семи баллов.

Вплоть до 23 июля ультрафиолетовый индекс будет высоким в разгар солнечной активности. А 23 июля солнце станет «опасным» уже с 09.00.

В такую погоду самарцам рекомендуют поменьше бывать на солнце в разгар дня. Если выйти все-таки нужно, обязательно надевайте головные уборы и солнцезащитные очки, используйте средства с УФ-защитой.

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