В Самарской области мужчина на велосипеде угодил под внедорожник

ДТП произошло 18 июля в Сергиевском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самарской области столкнулись велосипед и внедорожник. ДТП произошло 18 июля в Сергиевском районе, уточнила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Около 15.15 53-летний мужчина на велосипеде ехал по улице Октябрьской в поселке Суходол.

«При проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге он не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем Nissan Juke», – говорится в сводке регионального МВД.

За рулем внедорожника была 56-летняя женщина. Она не пострадала, а вот велосипедист получил травмы. Его госпитализировали в травматологическое отделение больницы.

Ранее в ДТП с Газелью и внедорожником под Самарой пострадали три человека.

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