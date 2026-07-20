Жительницу Самарской области оштрафовали за оскорбление фармацевта

Размер штрафа составил 3000 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Жигулевске местная жительница пришла в аптеку. Но рецепта на лекарство, которое она хотела купить, у женщины не было. Фармацевт отказалась продавать рецептурный препарат без подтверждения, а за это получила в свой адрес отборную брань и оскорбления.

«Прокуратура Жигулевска провела проверку по обращению об оскорблении фармацевта аптеки», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

На посетительницу аптеки завели административное дело, в итоге ее оштрафовали на 3000 рублей.

Ранее жительницу Самары оштрафовали на 3000 рублей за пьяные разборки.

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