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НовостиОбщество21 июля 2026 0:56

Сирены включили в Самарской области 21 июля из-за ракетной опасности

В Самарской области объявили ракетную опасность и включили сирены
Александра ТАЙБАТРОВА
Если сирены застали вас на улице или в транспорте, нужно найти укрытие

Если сирены застали вас на улице или в транспорте, нужно найти укрытие

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре и области включили сирены 21 июля. Это связано с ракетной опасностью, которую в регионе объявили ранним утром. Сообщения о звучащих сиренах поступают из разных районов города и области.

Звуковые оповещения включают в целях безопасности. Самарцев призывают оставаться дома, не стоит подходить близко к окнам и пользоваться лифтом

Если ракетная опасность и сирены застали вас на улице, в машине или общественном транспорте, не оставайтесь там. Нужно найти укрытие в ближайшем безопасном месте, например, в подземном переходе, паркинге.

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