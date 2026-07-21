Если сирены застали вас на улице или в транспорте, нужно найти укрытие Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре и области включили сирены 21 июля. Это связано с ракетной опасностью, которую в регионе объявили ранним утром. Сообщения о звучащих сиренах поступают из разных районов города и области.

Звуковые оповещения включают в целях безопасности. Самарцев призывают оставаться дома, не стоит подходить близко к окнам и пользоваться лифтом

Если ракетная опасность и сирены застали вас на улице, в машине или общественном транспорте, не оставайтесь там. Нужно найти укрытие в ближайшем безопасном месте, например, в подземном переходе, паркинге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал