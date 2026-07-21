Появился макет парковки на 36 тысячах квадратных метров в Самаре

На участке хотят построить новый жилой квартал, а паркинг станет его частью. Фото: «Глобал Вижн»

Стало известно, как будет выглядеть гигантская парковка размером с несколько футбольных полей в Самаре. Ранее общественные обсуждения на эту тему объявила мэрия. Ситуацию прокомментировала пресс-служба застройщика «Глобал Вижн»: именно эта компания планирует застраивать участок на Южном шоссе, где уже возведены несколько высоток.

«Следующим этапом станет подготовка к строительству нового квартала. В настоящее время на общественные обсуждения вынесен вопрос о добавлении вида разрешенного использования «хранение автотранспорта», – уточнила пресс-служба компании.

Таким образом, на площади 36 тысяч квадратных метров разместится новый жилой квартал, а уже на его территории хотят построить паркинг. По предварительной концепции, паркинг станет многоуровневым и будет рассчитан на 299 машин.

Напомним, что общественные обсуждения по поводу возможности организации на участке паркинга продлятся до 30 июля.

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