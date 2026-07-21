Глэмпинги или водные прогулки? В Самаре поищут пути развития волжского туризма

Волжский туризм становится все более привлекательным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на локальной бизнес-конференции "Микроконфа" обсудят перспективы и возможности отдыха на Волге. Своим опытом поделятся местные предприниматели, которые занимаются организацией туров, развитием глэмпингов и мерчем.

- За последние десять лет Самара очень сильно изменилась в плане туристической привлекательности, к нам едет все больше людей, но туристическая инфраструктура. по ощущениям, не всегда за этим потоком успевает. Мы собрали спикеров с большим опытом, которые могут честно рассказать обо всех сложностях и тонкостях туристического бизнеса в Самарской области, - говорит основатель «Микроконфы», эксперт в сфере HoReCa Ксения Жорникова.

Задача обсуждения - поделиться опытом и дать полезные советы и рекомендации тем, кто работает в сфере гостеприимства или только планирует это делать. Конференция пройдет сегодня в 18:30, место проведения: Артист Лофт, Ленинградская 29.