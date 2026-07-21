120 лет назад в Самаре жестоко убили губернатора Ивана Блока

Извозчика выбросило взрывной волной, губернатора буквально разорвало. Фото: Историческаясамара.рф/Валерий Ерофеев

21 июля 1906 года в Самаре жестоко убили 13-го губернатора Ивана Блока. В губернию он приехал из Уфы и успел проработать на своем посту всего полгода. Ровно 120 лет назад Блок ехал с работы домой, когда ему на пересечении улиц Воскресенской и Вознесенской (сейчас это перекресток улиц Степана Разина и Пионерской) бросили какой-то пакет.

«Извозчика выбросило взрывной волной, губернатора буквально разорвало - на похоронах вместо головы у него был ватный шар», – рассказывали ранее «КП-Самара» в музее имени Алабина.

Ивану Блоку было всего 48 лет. Его похоронили в Уфимской губернии. А вскоре и семья губернатора вернулась в Уфу.

Губернатора убил Григорий Фролов. Его приговорили к каторге, но оттуда Фролов сбежал, а позже даже написал мемуары о совершенном преступлении.

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