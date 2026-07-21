Стартовало девятое заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова

Суд продолжает опрашивать свидетелей по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Во вторник, 21 июля 2026 года, в областном суде стартовало девятое заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Обвиняемыми проходят внучка четы Екатерина и 79-летняя Таисия Киселева, которая, по версии следствия, помогала ей продавать машину бабушки.

Всего по делу проходят 79 свидетелей. Ранее суд опросил уже около половины из них. В их числе: знакомые семьи, соседи, таксисты и продавцы, которые так или иначе контактировали с Екатериной Тарховой, ее дедом и бабушкой в последние годы. Выступили на суде и родственники Светланы и Дмитрия Метревели, которые тоже проходят обвиняемыми по делу и сейчас находятся в розыске.

Сегодня суд должен продолжить опрос свидетелей. На месте работает журналист «КП-Самара».

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