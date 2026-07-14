Екатерина задала много вопросов Марине и Бичико. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Во вторник, 14 июля 2026 года, в Самарском областном суде на седьмом заседании по делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены выступили Марина и Бичико Метревели. Они являются родственниками тех самых предполагаемых заграничных сообщников Екатерины – Дмитрия и Светланы Метревели. Долгожданные свидетели сделали ряд неожиданных заявлений и прокомментировали возможную причастность к громкому преступлению. Об этом передает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

Грузинский клан

По версии следствия, Светлана Метревели была организатором ОПГ, сначала она предложила своему племяннику Дмитрию вступить в преступную группу, а затем в нее вовлекли Екатерину Тархову. На тот момент внучка экс-мэра была в плохих отношениях с матерью, бабушкой и дедушкой.

Познакомиться с Метревели Екатерина могла во время своего отдыха за границей. Это было в Грузии примерно за пять лет до убийства. Семья Метревели известна целым рядом криминальных преступлений. Например, Таисия Киселева Киселева в 1987 году убила собственного мужа, в этом была замешана и их старшая дочь, та самая Светлана Метревели. В 2015 году она уехала в Тбилиси и с того момента в Россию больше не возвращалась. Сейчас находится в международном розыске, как и ее племянник Дмитрий. А вот ее мать 79-летняя Таисия приходит на заседания как одна из обвиняемых. При ее содействии был продан автомобиль, принадлежащий Наталье Тарховой.

Дмитрий и Светлана объявлены в международный розыск. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Помимо Светланы у Киселевой еще есть сын Бичико, дочери Марина и Ирина. Ранее сама Екатерина утверждала, что попала под влияние неправильных людей:

«Чужие люди со своими идеальными профессиональными навыками по уничтожению чужих семей, запудриванием мозгов и танцев на костях своими преступными мозгами с помощниками, через мои руки уничтожили мою любимую бабушку, моего дедушку».

По данным следствия, все участники ОПГ должны были слушаться и выполнять указания Метревели. Так, в момент убийства Екатерина и Дмитрий действовали по указаниям Светланы Метревели, которая в это время находилась за рубежом. Следователи считают, что Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели отравили бывшего мэра с супругой, заморозили их тела при помощи азота и расчленили, после этого внучка экс-мэра смешала останки близких с гречкой и пропустила через мясорубку, а части раскидала по мусорным контейнерам в Самаре.

Как именно внучку экс-мэра вовлекли в такое жестокое убийство родных и как все было на самом деле, предстоит выяснить в ходе суда.

Что сказала Марина Метревели на суде по делу Тарховых в Самаре 14 июля 2026

На суде по делу Тарховых в Самаре 14 июля 2026 выступили Марина и Бичико Метревели. Их первое появление состоялось на прошлом заседании 9 июля. Они просили позволить им выступить раньше, но не успели. Сама Екатерина Тархова бурно отреагировала на них, сказав: «Из-за этих людей у меня нет бабушки и дедушки».

Марина Метревели утверждает, что не знала Виктора, Наталью и Людмилу Тарховых, с матерью Таисией Киселевой у нее хорошие отношения, а с Екатериной были клиентские. Со Светланой и Дмитрием она якобы не общалась последние три года, но конфликтов с ними нет.

Марина начала нервничать из-за вопросов. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

С 2020 по 2025 годы Марина находилась в Самаре, часто с ней жила и мать, которая помогала с детьми. В 2024-2025 годах была самозанятой и оказывала косметологические процедуры. С Екатериной Тарховой ее познакомила клиентка, с которой внучка экс-мэра якобы училась в университете. Первый раз Тархова обратилась к Марине Метревели в 2018 или 2019 году, за весь период они виделись 3-4 раза.

«Впечатления были о Кате хорошие: воспитанная девочка, ведет себя прилично, вежливая. Последний раз приезжала ко мне домой взять пробники кремов. Потом она позвонила, когда посадили Людмилу, и попросила помочь продать дорогостоящие начатые тоники от мамы, чтобы заработать хоть немного денег. Она ничего не рассказывала про бабушку и дедушку», – рассказала Марина.

Екатерина искала приют у Метревели

Свидетельница рассказала о нескольких ситуациях, по которым складывается ощущение, что Екатерина была вхожа в семью Метревели, искала у них помощи и поддержки. Один раз Тархова позвонила Марине и сказала, что ее сживает мать. Она попросилась приехать в Грузию к ее родственникам, которые сдавали койко-место. На тот момент внучка экс-мэра якобы скрывалась у другой своей подруги от матери. Она признавалась, что хотела уехать, но денег нет.

Также Екатерина в 2019 году просилась остаться со своим сыном ночевать у Таисии Киселевой, а потом и вовсе уехала в Грузию к Светлане. Пока непонятно, как произошел переход от косметологических процедур к проживанию у Метревели.

В ходе заседания Людмила Тархова разозлилась и задала Марине вопрос: «Как часто вы помогаете чужим детям, которые рассказывают о плохих отношениях со своими родителями?».

Людмила тоже задала вопрос.

«Не так часто ко мне обращаются с такими просьбами, но так как за Катю попросила еще одна девочка, то почему бы не помочь, если человек хочет где-то на время отдохнуть. Я кому угодно могу подсказать хорошие места в Грузии, где можно побывать и вкусно поесть», – ответила Марина.

Свидетельница знала, что Екатерина уезжала в Грузию перед убийством Тарховых, но якобы была не в курсе, что она передавала Таисии 5 миллионов рублей. По словам Марины Метревели, о смерти Виктора и Натальи она узнала как и все из новостей после звонка подруги.

Отправка в Грузию и 15 млн рублей

Екатерина все время выступления Марины очень внимательно слушала и смотрела на нее, почти не отрываясь. Она захотела задать вопросы. Внучка экс-мэра спросила: «Вы говорите, что я была вашим клиент, но при этом была у вас раз или два. Вы всех людей после такого количества раз называете клиентами?». На что последовал ответ: «Да, я помню всех, у меня хорошая зрительная память». Тогда обвиняемая продолжила:

«Вы говорите, что меня отправляли в Грузию и у меня не было денег. Когда к вашей семье приезжают люди, вы их обычно обеспечиваете деньгами, если человек просит скрыться и помочь».

«Когда люди ко мне приходят в гости, я их по умолчанию угощаю».

«Вы узнавали о количестве дивидендов в нашей семье?».

«Нет».

Екатерина слушала внимательно. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Тархова напирает и задает много вопросов подряд, свидетельница будто немного нервничает и выражает недовольство от всего, что она спрашивает. Женщина отрицает встречи и получение денег. Марина Метревели возмущается и хочет писать заявление из-за клеветы. Это связано с темой получения 15 млн рублей и обвинениях в продаже человеческих органов.

Екатерина наводит всех на мысли, что семья Метревели знала и о дивидендах, и о состоянии Тарховых, и о ее наследстве, а также что они сами отправили ее в Грузию. Свидетельница сильно нервничает. Судья просит ее успокоится и четко отвечать на вопросы. На поток вопросов Таисия сидит улыбается и недоумевает.

Что сказал Бичико Метревели на суде по делу Тарховых в Самаре 14 июля 2026

14 июля на суде по делу Тарховых в Самаре показания дал Бичико Метревели. Как оказалось, сообщник Екатерины Дмитрий является именно его сыном. По словам Бичика, своего ребенка он не видел уже четыре года, а близко они не общаются около 12 лет. После развода дети не захотели с ним встречаться. Дмитрий жил в Тбилиси. Сейчас ему 26 лет.

Свидетель утверждает, что он не знал никого из Тарховых, в том числе Екатерину. Со всеми тремя сестрами у него нормальные отношения. Свету якобы видел восемь лет назад. О нахождении сына в Самаре в 2024 году ему сообщили в Следственном комитете, до этого он якобы об этом не знал.

Бичико думает, что причастность Метревели к убийству - подстава. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Внучка экс-мэра снова начала активно задавать вопросы. Она спросила, наносил ли ей побои Бичико, он отрицает. На вопросы о встречах с Тарховой, получении от нее денег и передачи Светлане, свидетель отвечает: «Нет». Екатерина наводит присутствующих на мысли, что Бичико мог узнавать во время расследования у следователя подробности дела, звать ее в ресторан и просить встречи с внучкой экс-мэра в СИЗО.

О возможной причастности родственников Метревели к убийству Тарховых Бичико сказал следующее:

«Светлана в своей жизни может в чем-то виновата и была, но не было такого, чтобы она кого-то убивала или делала что-то подобное. Мне кажется, что это какая-то подстава просто».

Екатерина своими вопросами снова наводит на мысли, что Бичико мог проявлять к ней симпатию как к женщине, интересовался у своей матери можно ли с ней построить отношения, предлагал открыть бизнес. Ранее Тархова уже заявляла, что она виделась с сыном Киселевой, когда приходила к ней в гости и они все вместе пили чай:

«Я приходила в гости к Таисии Киселевой, мы пили чай. У нее в гостях бывал ее сын Бичико, который как-то сказал, что я хорошая, воспитанная, из приличной семьи. Таисия тогда заявила, мол, было бы хорошо, если бы вы поженились».

Метревели завершили давать показания на седьмом заседании суда. Допрос остальных свидетелей продолжится. Следить за процессом можно по нашей трансляции.

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