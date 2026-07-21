В Самаре суд оставил в силе приговор экс-замминистра Майрамукаеву

Экс-чиновнику вынесли уже три приговора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

20 июля Самарский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор по делу о мошенничестве в медицине. Ранее Кировский районный суд признал виновными по этому делу экс-заместителя министра здравоохранения Асланбека Майрамукаева, бывшего замглавврача больницы имени Середавина Алексея Ошуркова, предпринимателей Сослана Дзансолова и Сослана Бериева. Ошуркову также вменяли злоупотребление должностными полномочиями.

Дело было связано с покупкой 50 мониторов пациента, договоры заключали с двумя аффилированными компаниями, а стоимость оборудования завысили. Подельников Майрамукаева приговорили к тюремным срокам от полутора лет до года и восьми месяцев. Экс-замминистра с учетом предыдущего приговору осудили на девять лет и восемь месяцев лишения свободы. Судя по информации на сайте облсуда, приговор остался в силе.

Примерно за год до этого Майрамукаева признали виновным в получении взятки. А в 2026 году суд вынес ему приговор по третьему делу, на это раз о мошенничестве при закупках медоборудования. Окончательный срок с учетом предыдущих составил 12 лет лет колонии строгого режима, также экс-чиновника приговорили к штрафу в 45 миллионов рублей.

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