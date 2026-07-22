Вода в Волге снова начала прогреваться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После прохладных выходных в Самарскую область вернулась летняя жара, столбики термометров поднимутся до +30 градусов на этой неделе. Из-за этого вода в Волге снова начала прогреваться, но пока медленно. Рассказываем про температуру реки в Самарской области по состоянию на 22 июля 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

Температура воды на Куйбышевском водохранилище у Тольятти составляет +23,5 градуса. На Саратовском водохранилище у Самары и Сызрани +22,7 градуса. В ближайшие дни жара сохранится, поэтому вода продолжит теплеть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал