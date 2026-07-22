На тольяттинский «КИТ» подали в суд в Самаре

На момент выхода приказа собственники уже завершили процедуру выбора УК Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре УК «Рассвет» обратилось в арбитражный суд с иском к департаменту городского хозяйства и экологии и тольяттинской УК «КИТ». Компания просит признать незаконным приказ о назначении временной управляющей организации. Информация об иске появилась в картотеке арбитражных дел.

В УК «Рассвет» считают, что департамент превысил полномочия и нарушил нормы жилищного законодательства. На момент выхода приказа собственники уже завершили процедуру выбора управляющей компании, а сведения об этом были переданы в ГЖИ. При этом часть отказов во внесении изменений в реестр лицензий появилась уже после подписания документа.

Под управлением «КИТа» находится около 20 домов, в том числе 11, которые ранее обслуживал «Рассвет». Напомним, ранее сообщали о планах передать УК «КИТ» в общей сложности около 900 домов.

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