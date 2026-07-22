Самарцев приглашают принять участие в технологической премии для игроков рынка инноваций

В рамках премии открыты 17 номинаций в пяти категориях. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Технологическая премия проводится с целью отметить эффективные практики развития инновационной экосистемы, вдохновить крупные компании и инвесторов участвовать в поддержке начинающих предпринимателей, а также развивать экономический потенциал регионов. Учредителями награды выступают Сбер и правительство Москвы.

По данным организаторов, в рамках премии открыты 17 номинаций в 5 основных категориях: стартапы, инвесторы, корпорации, региональные институты развития, вузы, а также популяризаторы технологического предпринимательства в медиа. Подача заявок продлится до 31 августа.

В состав жюри войдут главы крупных российских компаний, известные предприниматели, инвесторы, а также представители органов государственной власти. При оценке проектов будут учитываться такие критерии, как инновационность решений, качество и масштаб партнерства, устойчивый рост финансовых показателей, а также вклад в развитие и освещение технологической экосистемы и создание новых точек роста для ее участников.

«В первый год проведения Технологической премии мы получили более 1700 заявок из 79 регионов России. Этот отклик наглядно демонстрирует, что премия может стать не просто инструментом признания выдающихся технологических достижений, но и платформой для диалога всех участников рынка», - сказал старший вице-президент, директор центра перспективных инвестиций Сбербанка Алексей Катков.

Церемония награждения станет ключевым событием Московского стартап-саммита, который пройдет осенью.

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