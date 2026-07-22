JAECOO J7: стиль, за которым стоит характер

Фото предоставлено ООО "Вип Авто Самара"

Профиль, пропорции, выдвижные дверные ручки — сходство с Range Rover Evoque действительно бросается в глаза. Но это не копия. Узкая решётка, массивный бампер, острая оптика — самостоятельный взгляд на городской кроссовер, который выглядит дорого.

В салоне — вертикальный 15-дюймовый экран делаем управление климатом и навигацией удобной. Аудиосистема Sony звучит отлично. Можно регулировать даже громкость поворотников — мелочь, которая подкупает. Усилие на руле и чувствительность тормозов настраиваются индивидуально. Тормоза работают эффективно — после J7 другие машины кажутся менее отзывчивыми.

Под капотом — 1,6-литровый турбомотор на 186 л.с. в полноприводной версии и 150 л.с. в переднеприводной. Оба работают с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Полный привод подключается автоматически. Разгон до 100 км/ч — 9 секунд.

Двигатель SQRF4J16 знаком по многим моделям: алюминиевый блок с чугунными гильзами, цепной привод ГРМ на 150 000 км, форсунки в системе смазки — риск задиров минимален. Можно заправлять 92-м, но лучше 95-м. Расход в смешанном цикле — около 8,5 литра.

JAECOO J7 не пытается быть копией, но берёт лучшее из узнаваемого силуэта и добавляет своё.

Любопытная деталь: на решётке появился небольшой шильдик. Это не буквы и не абстрактный значок. Это стилизованные горные вершины. Отражающее характер бренда: «JAECOO» составлено из двух слов — «Jaeger» (охотник) и «Cool» (крутой). Логотип превратился в визуальный якорь этой философии.

Тест-драйв покажет больше, чем любые слова, ждём вас на тест-драйв в JAECOO ВИП АВТО. Южное шоссе, 12, стр.3 Подробности по телефону: 8 846 313 00 00.

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ООО "Вип Авто Самара"

ИНН6312214182

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