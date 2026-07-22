В Самаре открыли проезд по Московскому шоссе на пересечении с Коммунистической

Московское шоссе перекрывали для ремонта теплосетей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре снова можно проехать по Московскому шоссе в районе пересечения с улицами Коммунистической. и Мичурина. Ранее с 16 июля движение здесь перекрывали из-за ремонта теплосетей: гидравлические испытания показали, что участок является малонадежным, и нужен ремонт.

Объезжать участок приходилось по Коммунистической. Теперь ограждения убрали, и по Московскому шоссе снова можно проехать, пишет «Самарская газета».

А вот по улице Мичурина на пересечении с Московским шоссе пока проехать нельзя: из-за ремонта движение здесь будет ограничено до 28 июля.

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