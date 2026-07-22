Более 70 несанкционированных пляжей нашли в Самаре

За купание в несанкционированных местах можно получить штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением жары в Самаре усилили профилактику ЧП на воде. Горожанам рассказывают про правила поведения при купании, напоминают, чем опасно купаться на неофициальных пляжах. Всего в Самаре выявлено более 70 таких пляжей, рассказали в мэрии.

«В число обязательных мероприятий входят и рейды по правому берегу Волги. Важно, чтобы отдыхающие на природе кроме мер личной безопасности, соблюдали чистоту и не разводили костры в неположенных местах», – отметил замглавы города Евгений Вдовин.

Всего в Самаре девять официальных пляжей. За купание в местах, где установлены запрещающие знаки и щиты с надписями можно получить штраф от 500 до 1000 рублей.

Между тем, вода в Волге у берегов Самары прогрелась до +22,7 градусов.

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