Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2026 4:18

Небо над Самарой закрыли ночью 23 июля из-за беспилотной опасности

В самарском аэропорту Курумоч задерживаются несколько самолетов 23 июля
Александра ТАЙБАТРОВА
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 23 июля в Самарской области ввели режим «ковер» из-за беспилотной опасности. В связи с этим самарский аэропорт Курумоч не принимает и не отправляет самолеты.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – уточнила пресс-служба Росавиации.

На данный момент в аэропорту Самары два рейса задерживаются на вылет, и еще три – на посадку. Позже расписания отправятся самолеты из Самары в Анталью и Москву. Задерживаются рейсы в Курумоч из Москвы и Худжанда, а рейс из Антальи, судя по всему, отправили на запасной аэродром в Уфу – оттуда воздушное судно пока не вылетело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал