Небо над Самарой закрыли ночью 23 июля из-за беспилотной опасности

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 23 июля в Самарской области ввели режим «ковер» из-за беспилотной опасности. В связи с этим самарский аэропорт Курумоч не принимает и не отправляет самолеты.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – уточнила пресс-служба Росавиации.

На данный момент в аэропорту Самары два рейса задерживаются на вылет, и еще три – на посадку. Позже расписания отправятся самолеты из Самары в Анталью и Москву. Задерживаются рейсы в Курумоч из Москвы и Худжанда, а рейс из Антальи, судя по всему, отправили на запасной аэродром в Уфу – оттуда воздушное судно пока не вылетело.

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