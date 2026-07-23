К выходным синоптики прогнозируют настоящее пекло до +37 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аномальная жара установилась в Самарской области, к выходным синоптики прогнозируют настоящее пекло до +37 градусов. В такое пекло так и тянет искупаться. Но прогрелась ли вода для этого? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 23 июля 2026 года.

Вода в Волге за температурными рекордами воздуха не поспевает, но тем не менее прогревается. У берегов Самары температура воды составляет около +23 градусов.

Примерно такая же температура фиксируется в Тольятти и Сызрани. День ото дня вода теплеет на доли градуса, а к выходным должна прогреться еще больше. Так что можно смело планировать поездку на пляж в субботу и воскресенье.

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