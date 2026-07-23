В Самаре неизвестный напал на волонтеров акции «Экопатриот»

На место происшествия вызвали полицию. Фото: пресс-служба «ЕР»

Акция «Экопатриот» в Самаре продолжается. В ее рамках люди сдают вторсырье, а на вырученные деньги покупают дроны для бойцов СВО: 10 штук уже передали. Но недавно с волонтерами акции произошел неприятный эпизод. Как они рассказали, 22 июля на улице Демократической к ним подошел незнакомец, пытался спровоцировать присутствующих.

«Он швырнул стол с сувенирами для участников акции в сторону волонтеров, затем сломал его и погнался за одним из участников акции», — рассказывают волонтеры.

На место происшествия вызвали полицию, но мужчина уехал на машине. Волонтеры просят тех, кто был свидетелем этого эпизода, передать фото, видео, а также информацию о номере машины.

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