Из самарского ЦСК ВВС ушел нападающий Раиль Мустафин

Мустафин провел за ЦСК ВВС почти 200 матчей. Фото: ЦСК ВВС

Нападающий Раиль Мустафин уходит из самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС после четырех сезонов. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба клуба.

«Хоккейный клуб ЦСК ВВС благодарит Раиля Мустафина за годы, проведенные в Самаре», – говорится в пресс-релизе.

Мустафин провел за ЦСК ВВС почти 200 матчей и не раз радовал болельщиков яркими моментами. Они в комментариях к посту клуба говорят ему спасибо и желают удачи в дальнейшей спортивной карьере.

В ЦСК ВВС Мустафин в свое время перебрался из «Челнов». Где он будет выступать дальше, пока не сообщается.

Ранее ЦСК ВВС утвердил тренерский штаб на новый сезон.

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