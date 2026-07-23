Из самарского ЦСК ВВС ушел нападающий Раиль Мустафин

Нападающий Раиль Мустафин уходит из самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС после четырех сезонов. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба клуба.
«Хоккейный клуб ЦСК ВВС благодарит Раиля Мустафина за годы, проведенные в Самаре», – говорится в пресс-релизе.
Мустафин провел за ЦСК ВВС почти 200 матчей и не раз радовал болельщиков яркими моментами. Они в комментариях к посту клуба говорят ему спасибо и желают удачи в дальнейшей спортивной карьере.
В ЦСК ВВС Мустафин в свое время перебрался из «Челнов». Где он будет выступать дальше, пока не сообщается.
Ранее ЦСК ВВС утвердил тренерский штаб на новый сезон.
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