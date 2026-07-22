В Самаре ЦСК ВВС утвердил тренерский штаб на новый сезон ВХЛ

Межсезонье в самом разгаре Фото: ХК ЦСК ВВС

В Самаре хоккейный клуб ЦСК ВВС сформировал тренерский штаб на сезон ВХЛ 2026/27. Об этом сообщили вечером 21 июля в пресс-службе клуба.

«Тренерский состав в сборе, межсезонье в самом разгаре», — сообщили в ЦСК ВВС.

К главному тренеру Эдуарду Занковцу присоединились новые специалисты. Владимир Гапонов стал помощником главного тренера, а Сергей Белов будет курировать работу с вратарями. В тренерский штаб также вошли Николай Нехорошев, который назначен тренером по общей физической подготовке и реабилитологом. А также тренер Руслан Музафаров и видео-тренер Алексей Юшин.

Напомним, Эдуард Занковец назначен главным тренером ЦСК ВВС, а также у самарского хоккейного клуба сменился гендиректор.

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