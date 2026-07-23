Житель Чапаевска ударил брата ножом в грудь во время застолья

Между родственниками возник конфликт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Чапаевска будут судить за попытку убить родного брата. Происшествие случилось в мае 2026 года во время посиделок с друзьями. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Между родственниками возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина схватил нож и нанес брату удар в грудь в область сердца. Друзья пресекли действия агрессора и вызвали скорую», — рассказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направили в Чапаевский городской суд. Пострадавший брат остался жив благодаря помощи знакомых и врачей.

Напомним, в Тольятти мужчина нападал на матерей с колясками и срывал серьги прямо на улице.

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