Две трети россиян хотя бы раз мечтали повторить подвиги и приключения из книг

66% респондентов мечтали повторить подвиги и приключения литературных героев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Книжный сервис Литрес, ВТБ и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провели исследование и выяснили, как россияне относятся к приключенческой литературе. Абсолютное большинство – 83% – остаются поклонниками таких произведений вне зависимости от возраста, а 66% мечтали повторить подвиги и приключения литературных героев. Любимой книгой называют «Властелина колец» Толкина – 29%, а любимым персонажем – Шерлока Холмса, 36%.

Так, 83% респондентов признались, что любят читать приключенческие произведения даже во взрослом возрасте. Чаще всего выбирают фэнтези-литературу (31%), на втором месте в рейтинге жанров – приключенческий роман (22%), на третьем – детективы (13%).

Две трети опрошенных россиян – 66% – хотя бы раз мечтали повторить приключения и подвиги героев книг. 40% представляли себя на месте персонажей, но понимали, что это лишь фантазии и мечты. 16% в детстве всерьез готовились стать героем: строили плоты/шалаши, искали сокровища во дворе, учились ориентироваться по звездам. 10% стараются привносить дух приключений в свою реальную жизнь: путешествовать, покорять горы, заниматься дайвингом и т.д.

Больше всего мечтавшие о приключениях хотели отправиться на поиск сокровищ и артефактов – 43%. Еще 42% грезили о путешествии во времени, а 35% – об участии в шпионской миссии или тайном расследовании. Большинство респондентов – 56% – готовы совершить подобный подвиг ради спасения близких и друзей, 37% – ради познания неизведанного, а 36% – ради любимого человека.

Многие убеждены, что обладают качествами героя: 47% считают, что обладают любознательностью и тягой к неизвестному, 46% свойственно упрямство и целеустремленность, а 43% – верность команде.

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