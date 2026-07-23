В Самарской области подросток на квадроцикле столкнулся с Lada Granta

Подросток госпитализирован Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области утром 22 июля 15-летний подросток на квадроцикле Motoland 250 Rally столкнулся с автомобилем Lada Granta. Авария произошла в Ставропольском районе в 10:10 на автодороге «Тольятти-Ягодное-Подстепки». Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«На первом километре дороги он потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку, после удара машина съехала в кювет. Выезд на встречную полосу в этом месте правилами разрешен», — рассказали в ведомстве.

За рулем Lada Granta находился 46-летний мужчина, который двигался во встречном направлении без изменения траектории. Подросток ехал в сторону села Ягодное, но после ДТП был госпитализирован.

Напомним, в Самарской области столкнулись Audi и грузовая «ГАЗЕЛЬ».

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