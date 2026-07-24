Небо закрыли над Самарской областью утром 24 июля

Самарский аэропорт приостановил свою работу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром в пятницу, 24 июля 2026 года, в Самарской области ввели режим «Ковер». Небо над регионом закрыли на всех высотах в связи с ракетной опасностью. Аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает самолеты.

«В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов», - сообщили в Росавиации.

Напомним, ракетную опасность объявили в Самарской области около шести часов утра 24 июля. Были включены сирены, которые сопровождались сообщениями о воздушной тревоге. Самарцев просят сохранять спокойствие и укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон.

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