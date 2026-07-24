Жители Самарской области ощутили вторую магнитную бурю июля

Явление может продлиться до середины дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 24 июля жители Самарской области ощутили магнитную бурю уровня G1, это уже второе подобное явление за месяц. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Первая и единственная до этого буря июля произошла 4 числа. Она была заметно сильнее и относилась к категории G3», — говорится в сообщении.

Лето в целом выдается спокойным на геомагнитные события. За первые два месяца их случилось всего пять, включая сегодняшнюю. По прогнозам, явление может продлиться до середины дня 24 июля. В эти дни метеочувствительные горожане столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью, обострением хронических заболеваний, мигренью и тахикардией.

Напомним, на неделе Самарскую область накроет серия магнитных бурь.

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