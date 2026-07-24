В области ожидается аномальная жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области на фоне аномальной жары продолжает прогреваться Волга. Рассказываем про температуру воды в Волге на 24 июля 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

Температура воды в водохранилищах Самарской области различается: на Куйбышевском у Тольятти она достигла +23,9 градуса, на Саратовском у Самары +22,5 градуса, а самой теплой оказалась Волга у берегов Сызрани +24,5 градуса.

В выходные в Самарской области ожидается аномальная жара, температура воздуха поднимется до +37 градусов.

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