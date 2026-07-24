Пропал один из адвокатов по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова

Заседание суда 23 июля отменили из-за неявки адвоката Таисии Киселевой. Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

Пропал один из адвокатов по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Речь идет о защитнице Таисии Киселевой. Она не явилась в суд 23 июля 2026 года.

Накануне в Самарском областном суде должно было состояться десятое заседание по делу. На нем планировали продолжить опрос свидетелей, в том числе часть — по ВКС. В назначенный час подсудимых — внучку экс-мэра Самары Екатерину Тархову и 79-летнюю Таисию Киселеву, которая, по версии следствия, помогала ей продавать авто бабушки, — завели в зал. Однако не успело заседание начаться, как был объявлен перерыв.

Выяснилось, что в суд не явилась адвокат Киселевой. Это стало неожиданностью и для самой подсудимой. Она сказала, что не знает, где ее защитница. На связь та не выходит. Почему адвокат так и не пришла в суд, осталось загадкой. После двухчасового перерыва судья решила перенести заседание на 28 июля.

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