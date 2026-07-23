Заседание суда по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова 23 июля отменили

Заседание суда пришлось перенести на следующую неделю. Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

В четверг, 23 июля 2026 года, должно было состояться десятое заседание по делу о жестоком убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Его рассматривает Самарский областной суд. На скамье подсудимых — внучка четы Екатерина и ее 79-летняя подельница Таисия Киселева. Заседание было решено перенести.

Ожидалось, что сегодня на суде выступят новые свидетели. Поскольку часть из них живут в Москве и Санкт-Петербурге, то участвовать в заседании они должны были в режиме ВКС. Поначалу все шло в штатном режиме — в зал завели подсудимых, однако вскоре стало известно, что одного человека не хватает. На заседание не пришла адвокат Таисии Киселевой.

Адвокат Таисии Киселевой не пришла на заседание суда. Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

«Киселева не знает, где ее адвокат. На связь та не выходит. Был объявлен перерыв, чтобы выяснить, почему адвокат не явилась на заседание», — передает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

Перерыв длился около двух часов. За это время защитница Киселевой так и не пришла на заседание. В связи с ее отсутствием было решено перенести слушание на следующий вторник, 28 июля.

Напомним, на прошлом заседании выступили четверо свидетелей. Среди них была племянница Виктора Тархова. Она рассказала о последних месяцах жизни бывшего градоначальника. Также суд опросил участкового врача, которая следила за состоянием здоровья Тархова. Она рассказала, какими заболеваниями страдал экс-мэр Самары. Кроме того, прокурор впервые зачитал показания маленького Маора — сына Екатерины.

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