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НовостиПроисшествия23 июля 2026 9:20

Заседание суда по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова 23 июля отменили

Названа причина отмены заседания суда по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены 23 июля
Авторы (2):
Анастасия ФИЛАТОВА
Роман ГЕРАСЬКОВ
Заседание суда пришлось перенести на следующую неделю.

Заседание суда пришлось перенести на следующую неделю.

Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

В четверг, 23 июля 2026 года, должно было состояться десятое заседание по делу о жестоком убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Его рассматривает Самарский областной суд. На скамье подсудимых — внучка четы Екатерина и ее 79-летняя подельница Таисия Киселева. Заседание было решено перенести.

Ожидалось, что сегодня на суде выступят новые свидетели. Поскольку часть из них живут в Москве и Санкт-Петербурге, то участвовать в заседании они должны были в режиме ВКС. Поначалу все шло в штатном режиме — в зал завели подсудимых, однако вскоре стало известно, что одного человека не хватает. На заседание не пришла адвокат Таисии Киселевой.

Адвокат Таисии Киселевой не пришла на заседание суда.

Адвокат Таисии Киселевой не пришла на заседание суда.

Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

«Киселева не знает, где ее адвокат. На связь та не выходит. Был объявлен перерыв, чтобы выяснить, почему адвокат не явилась на заседание», — передает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

Перерыв длился около двух часов. За это время защитница Киселевой так и не пришла на заседание. В связи с ее отсутствием было решено перенести слушание на следующий вторник, 28 июля.

Напомним, на прошлом заседании выступили четверо свидетелей. Среди них была племянница Виктора Тархова. Она рассказала о последних месяцах жизни бывшего градоначальника. Также суд опросил участкового врача, которая следила за состоянием здоровья Тархова. Она рассказала, какими заболеваниями страдал экс-мэр Самары. Кроме того, прокурор впервые зачитал показания маленького Маора — сына Екатерины.

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