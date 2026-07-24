Российские абоненты смогут получить разный статус в сервисе семейных групп

В сервисе семейных групп появились роли «Ребенок», «Взрослый» или «Устройство» / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Оператор связи обновил сервис семейных групп, добавив категории для участников. Теперь организатор может назначить каждому роль — «Ребенок», «Взрослый» или «Устройство». В зависимости от нее автоматически подключаются функции безопасности, контроля расходов и управления связью. Такую возможность реализовал МегаФон.

Прежде все участники семейной группы пользовались одинаковым набором возможностей. Теперь сервис учитывает, кто именно подключен к группе, и автоматически предлагает подходящие функции. Это позволяет адаптировать настройки под разные сценарии использования связи без ручного управления каждым номером.

Для роли «Ребенок» стали доступны инструменты родительского контроля. Они позволяют ограничить доступ к нежелательному контенту, блокировать платные подписки и дополнительные списания, а также видеть местоположение детей в режиме реального времени. При этом ребенок останется на связи даже при нулевом или отрицательном балансе.

Роль «Взрослый» дает возможность пользоваться общими пакетами связи и самостоятельно управлять своими услугами. Отдельная роль появилась и для устройств — модемов, роутеров, планшетов, автомобилей и другой подключенной техники. Для них автоматически применяется защита от случайных подписок и дополнительных списаний.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал