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НовостиОбщество24 июля 2026 10:21

Евросоюз ввел санкции против уроженца Самары и министра спорта Дегтярева

Уроженец Самары Михаил Дегтярев попал под санкции ЕС
Александра ТАЙБАТРОВА
Михаил Дегтярев занимает пост министра спорта РФ с 2024 года

Михаил Дегтярев занимает пост министра спорта РФ с 2024 года

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Евросоюз ввел новые санкции против предприятий и граждан России. В санкционный список попал уроженец Самары, ныне – министр спорта России Михаил Дегтярев.

Дегтярев родился и вырос в Куйбышеве. Здесь он сделал первые успехи в спорте, а позже стал президентом федерации фехтования Самарской области. Дегтярев серьезно занимался фехтованием до 2000 года, а потом ушел в политику.

В 2021 году Михаил Дегтярев стал губернатором Хабаровского края. А в 2024 году президент Владимир Путин назначил его новым министром спорта России, этот пост наш земляк занимает и сейчас.

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