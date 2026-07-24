Евросоюз ввел санкции против уроженца Самары и министра спорта Дегтярева

Михаил Дегтярев занимает пост министра спорта РФ с 2024 года Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Евросоюз ввел новые санкции против предприятий и граждан России. В санкционный список попал уроженец Самары, ныне – министр спорта России Михаил Дегтярев.

Дегтярев родился и вырос в Куйбышеве. Здесь он сделал первые успехи в спорте, а позже стал президентом федерации фехтования Самарской области. Дегтярев серьезно занимался фехтованием до 2000 года, а потом ушел в политику.

В 2021 году Михаил Дегтярев стал губернатором Хабаровского края. А в 2024 году президент Владимир Путин назначил его новым министром спорта России, этот пост наш земляк занимает и сейчас.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал