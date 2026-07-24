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НовостиПроисшествия24 июля 2026 10:31

Тело утонувшего 22 июля подростка нашли в Самарской области

В МЧС сообщили о завершении поисков 14-летнего подростка, утонувшего в Борском районе 22 июля
Анастасия ФИЛАТОВА
Тело утонувшего подростка достали из воды в Самарской области.

Тело утонувшего подростка достали из воды в Самарской области.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В Самарской области завершились поиски 14-летнего подростка, который утонул вечером 22 июля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

«В 13:13 24 июля 2026 года сотрудники полиции провели работы по извлечению тела погибшего мальчика 2012 года рождения», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, трое подростков решили отдохнуть на реке Самаре в Борском районе. В какой-то момент они начали тонуть. Одного парня вытащили из воды очевидцы. Еще двоих спасти не удалось. Тело 17-летнего подростка нашли сразу, а поиски второго продолжались около двух дней.

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