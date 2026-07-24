«Крылья Советов» продлили контракт с Евгением Фроловым до конца сезона

Фролов играет за «КС» с 2020 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов» продлили контракт с вратарем Евгением Фроловым до конца сезона. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба футбольного клуба. Фролов играет за «КС» с 2020 года. За это время он провел 38 матчей, 17 из которых – без голов.

«Евгений Фролов — опытный голкипер, который играет важную роль в «Крыльях». Мы ценим его профессиональные и человеческие качества, значимость для атмосферы внутри команды», – сказал главный тренер «КС» Сергей Булатов.

Он выразил уверенность, что Фролов принесет пользу клубу в новом сезоне.

Накануне «Крылья Советов» представили игровую форму на новый сезон. 25 июля команда сыграет первый матч в этом сезоне против столичного «Динамо».

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