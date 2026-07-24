До 29 июля в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов

В Самарской области прогнозируют высокую пожарную опасность лесов 4 класса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 25 по 29 июля в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класса. Об этом предупредили в Приволжском УГМС и выдало по этому поводу штормовое предупреждение.

«Объявлен желтый уровень опасности», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

МЧС Самарской области напоминает, что в условиях особого противопожарного режима важно соблюдать меры безопасности. Не разжигайте костры в лесах или на участках рядом с ними. Не поджигайте сухую траву, не бросайте окурки и зажженные спички, промасленную ветошь – все это может привести к пожару.

В ночь на 25 июля в Самарской области ожидается гроза.

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