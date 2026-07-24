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НовостиОбщество24 июля 2026 12:59

В Самаре ушла из жизни судья в почетной отставке Надежда Зафран

На 72-м году жизни умерла экс-судья арбитражного суда Самарской области
Александра ТАЙБАТРОВА
Коллеги выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким Надежды Александровны

Коллеги выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким Надежды Александровны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Самарской области сообщил, что 23 июля ушла из жизни судья в почетной отставке Надежда Зафран. Ей было 73 года, в судебной системе женщина проработала более 20 лет.

«Коллеги знали ее как высококвалифицированного, принципиального судью, строго следовавшего закону», – говорится в некрологе.

Коллеги выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким Надежды Александровны. Память о ней, как о настоящем профессионале и чуткой коллеге, останется в сердцах тех, кто ее знал.

Ранее стало известно о кончине ветерана Куйбышевского телевидения Галины Басовой.

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