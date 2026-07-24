Бастрыкин затребовал доклад о гибели 10-летнего мальчика в Тольятти

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по ЧП с гибелью 10-летнего ребенка в Тольятти. Вечером 23 июля несколько детей забрались на охраняемую территорию ресурсоснабжающей организации, и их заметил охранник. 58-летний мужчина схватил одного из них и с силой потащил на себя. Ребенок от прутьев забора получил такие сильные травмы, что на следующий день умер в больнице. На охранника завели уголовное дело.

«Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – прокомментировала пресс-служба СК России.

Охранника задержали. Его хотят заключить под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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