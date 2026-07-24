Шквалистый ветер до 21 метра в секунду надвигается на Самарскую область

Порывы ветра могут достигать 16-21 метров в секунду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Самарскую область надвигается шквалистый ветер. Он ожидается в ближайшие часы, а также ночью 25 июля, предупредили в Приволжском УГМС. Порывы ветра могут достигать 16-21 метров в секунду. С учетом грозы, которую также прогнозируют, нас ждет настоящее непогодное комбо.

«Объявлен желтый уровень опасности», – предупреждают синоптики.

МЧС Самарской области призывает жителей региона соблюдать правила безопасности, чтобы избежать несчастных случаев. По возможности, не выходите из зданий при сильном ветре. Если он застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъезде. Не прячьтесь за остановками, под деревьями, возле шатких конструкций и не паркуйте там машины, чтобы не случилось беды. В экстренных случаях звоните 112.

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