Расследование дела взяли на контроль. Фото: прокуратура Самарской области

В Тольятти сторож подозревается в причинении смерти 10-летнему мальчику по неосторожности. Сотрудник охраны пытался поймать ребенка, забравшегося на территорию организации, сообщают в региональной прокуратуре.

«23 июля сторож ресурсоснабжающей организации увидел на охраняемой территории ребенка, который пытался перебраться через забор. Мужчина схватил мальчика и потащил на себя. В результате ребенок получил повреждения, от которых скончался в больнице», - отметили в сообщении.

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По данному факту завели уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу до 23 сентября 2026 года. Расследование взяли на контроль.

Комментарий помощника прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Яны Семдяновой

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