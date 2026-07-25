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НовостиПроисшествия25 июля 2026 10:01

В Тольятти арестовали охранника, убившего 10-летнего мальчикавидео

В Самарской области охранник пытался поймать ребенка и насадил его на забор
Алена ПРОВКИНА
Расследование дела взяли на контроль. Фото: прокуратура Самарской области

Расследование дела взяли на контроль. Фото: прокуратура Самарской области

В Тольятти сторож подозревается в причинении смерти 10-летнему мальчику по неосторожности. Сотрудник охраны пытался поймать ребенка, забравшегося на территорию организации, сообщают в региональной прокуратуре.

«23 июля сторож ресурсоснабжающей организации увидел на охраняемой территории ребенка, который пытался перебраться через забор. Мужчина схватил мальчика и потащил на себя. В результате ребенок получил повреждения, от которых скончался в больнице», - отметили в сообщении.

В Тольятти арестовали охранника, убившего ребенка

По данному факту завели уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу до 23 сентября 2026 года. Расследование взяли на контроль.

Комментарий помощника прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Яны Семдяновой

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