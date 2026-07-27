Звуковые оповещения включают в целях безопасности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре и области утром 27 юля включили сирены. Это связано с ракетной опасностью, которую в регионе объявили около 06.00. Самарцы сообщают, что сирены слышны в разных районах города.

Звуковые оповещения включают в целях безопасности. Жителей региона призывают оставаться дома, не стоит подходить близко к окнам.

Если ракетная опасность и сирены застали вас на улице, в машине или общественном транспорте, не оставайтесь там. Нужно найти укрытие в ближайшем безопасном месте, например, в подземном переходе, паркинге, на станции метро. Телефон экстренных служб - 112.

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