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НовостиОбщество27 июля 2026 2:18

Сирены включили в Самарской области из-за ракетной опасности 27 июля

Самарцев призвали быть бдительными
Александра ТАЙБАТРОВА
Звуковые оповещения включают в целях безопасности

Звуковые оповещения включают в целях безопасности

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре и области утром 27 юля включили сирены. Это связано с ракетной опасностью, которую в регионе объявили около 06.00. Самарцы сообщают, что сирены слышны в разных районах города.

Звуковые оповещения включают в целях безопасности. Жителей региона призывают оставаться дома, не стоит подходить близко к окнам.

Если ракетная опасность и сирены застали вас на улице, в машине или общественном транспорте, не оставайтесь там. Нужно найти укрытие в ближайшем безопасном месте, например, в подземном переходе, паркинге, на станции метро. Телефон экстренных служб - 112.

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