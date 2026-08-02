Одним из самых опасных элементов улично-дорожной сети остаются перекрестки. Фото: geen graphy/Shutterstock/Fotodom

Безопасность на дорогах напрямую зависит от дисциплины каждого участника движения. Одним из самых опасных элементов улично-дорожной сети остаются перекрестки – на них происходит около трети всех ДТП с пострадавшими, сообщают в Госавтоинспекции.

Только за первые пять месяцев 2026 года на перекрестках произошло более 12 тысяч аварий. На эти участки приходится порядка 17% всех погибших в ДТП. Главная причина трагедий – нарушение правил дорожного движения.

Даже одна ошибка на дороге может стоить жизни

ПДД задают единый порядок на дорогах. Благодаря следованию правилам движение становится более плавным, а также снижается число конфликтных ситуаций. В 2026 году в ПДД внесли ряд обновлений: появились новые дорожные знаки и элементы разметки, скорректировали движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также ужесточили требования к ряду нарушений. Основная задача водителей – соблюдение правил дорожного движение, а ГИБДД – создание безопасных условий на дорогах. Эти условия работают только в случае, когда каждый участник осознает: за нарушением правил – человеческая жизнь.