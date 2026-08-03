Управление автомобилем без водительских прав грозит не только административной ответственностью. Фото: Oscar M Sanchez/Shutterstock/Fotodom

Управление автомобилем без водительских прав грозит не только административной ответственностью. Нарушение может привести к настоящей трагедии с летальным исходом.

Проблема управления транспортом без прав приобрела масштабный характер. Каждый месяц сотрудники ГИБДД задерживают более ста несовершеннолетних водителей по всей стране. И это лишь те, кого удалось поймать.

Почему садиться за руль без водительского удостоверения смертельно опасно

Согласно законодательству, штраф за управление транспортным средством без удостоверения составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Для водителей, лишенных прав по решению суда, наказание суровее: 30 тысяч рублей, административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы от 100 до 200 часов.

Госавтоинспекторы предупреждают: поездка без прав становится угрозой не только для самого водителя и его пассажиров, но и для всех окружающих. Водитель без прав по определению не проходил обучение, не знает правил и не умеет действовать в экстренных ситуациях. Не рискуйте. Нет прав — нет дороги.