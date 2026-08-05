Даже небольшое количество спиртного лишает водителя контроля над машиной. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Вождение в состоянии опьянения – это смертельный риск для вас и окружающих. Даже небольшое количество спиртного лишает водителя контроля над машиной.

В состоянии опьянения у водителя притупляется реакция, искажается восприятие расстояния и скорости, пропадает чувство опасности. Такой водитель не видит пешеходов, не чувствует габаритов машины и не успевает затормозить перед препятствием. Каждый пятый наезд на пешехода со смертельным исходом происходит по вине пьяного водителя.

Даже капля алкоголя влияет на концентрацию водителя

Если вы выпили – ни в коем случае не садитесь за руль. Не рискуйте своей жизнью и чужими. Позвоните близким, вызовите такси или переночуйте там, где отдыхали, – это сохранит жизнь вам и окружающим.