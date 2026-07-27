Правительство отметило вклад волонтеров российского банка в национальные цели

Дмитрий Чернышенко провел встречу с представителями российских компаний, приуроченную ко Дню корпоративного волонтерства Фото: government.ru.

В координационном центре правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко встретился с представителями компаний, которые развивают корпоративное волонтерство в своих организациях, с НКО, добровольцами и ведущими волонтёрскими объединениями. В ходе встречи он вручил благодарность команде корпоративных волонтеров Сбера и отметил, что подходы банка к развитию корпоративного волонтерства соответствуют национальным целям развития России. Он также подчеркнул важность тиражирования практик компании, особенно в сфере искусственного интеллекта.

«Мы искренне благодарны правительству за внимание к нашему движению. Сообщество волонтеров банка объединяет участников во всех регионах страны — от Калининграда до Владивостока. И здесь важен вклад каждого человека: именно из отдельных инициатив и действий волонтеров складывается масштабная работа, которая помогает решать значимые задачи и вносить вклад в достижение национальных целей развития России. Все социальные проекты мы оцениваем с точки зрения долгосрочного эффекта — для нас принципиально важно не просто помочь здесь и сейчас, а запустить изменения, которые будут работать годами и приносить пользу людям и обществу», - прокомментировал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

В банке зарегистрировано более 44 тыс. сотрудников-волонтеров. Почти половина из них — 46% — это молодежь. По данным банка, всего реализуется более 1 400 волонтерских проектов, которые охватывают почти 3 млн благополучателей. В планах банка — развитие ИИ-инструментов для поддержки волонтёрских инициатив и расширение партнерств.

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