В Самаре обанкротили владельца недостроенного ТЦ на улице Авроры

Иск на банкротство подала УФНС Самарской области из-за долгов по налогам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре признали банкротом ООО «Коммерческая фирма «Аттис», собственника недостроенного торгового центра на улице Авроры. Такое решение вынес арбитражный суд Самарской области.

«Признать должника банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на четыре месяца, до 18 ноября 2026 года», – говорится в судебных документах.

Иск на банкротство подала УФНС Самарской области из-за долгов около 20 миллионов рублей.

Ранее совладелец компании Светлана Круглова пыталась через суд признать незаконной регистрацию права собственности на недострой на улице Авроры, но тщетно.

Торговый центр на улице Авроры планировали сдать в эксплуатацию еще в 2018 году. Компания пыталась продлить разрешение на строительство, но проиграла суд. Мэрия Самары заявляла, что собственник недостроя игнорирует письма с требованиями привести объект в порядок.

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