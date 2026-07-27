В Самарской области без газа остались жители 129 квартир

Все отключения произведены исключительно в целях обеспечения безопасности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре и поселке Курумоч отключили газ в двух многоквартирных домах. Без снабжения остались 129 квартир. В Курумоче на улице Жигулевской, 4 отключили один стояк в пяти квартирах. В Самаре на Московском шоссе, 177 отключили 14 стояков в 124 квартирах. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция Самарской области.

«Все отключения произведены исключительно в целях обеспечения безопасности жителей. Нормативные сроки восстановления газоснабжения находятся на контроле ГЖИ», - сообщили в ведомстве.

Когда именно возобновят подачу газа, в инспекции не уточнили. Напомним, в Самаре несколько улиц остались без холодной воды.

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