В Самаре умер 48-летний профессор кафедры урологии Александр Зимичев

Умер врач, профессор кафедры урологии СамГМУ Александр Зимичев. Об этом сообщает портал IT-решения в урологии. Покойному недавно исполнилось 48 лет. Первую операцию он провел в 1999 году, а медицине посвятил более 20 лет.
«Врач от Бога, оперирующий уролог высочайшего класса, Александр Анатольевич сочетал в себе редкий дар хирурга-виртуоза с глубиной научного мышления доктора медицинских наук». – говорится в некрологе.
Александр Зимичев подготовил немало специалистов, которые с благодарностью вспоминают годы учебы у него. Он спас много жизней, возвращал пациентов к привычному образу жизни.
Прощание с Александром Зимичевым состоится 28 июля с 12.00 до 13.00 на улице Алма-Атинской, 236. зал №3.
Ранее стало известно о смерти ветерана «Крыльев Советов» Виктора Капаева.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал