В Самаре умер 48-летний профессор кафедры урологии Александр Зимичев

Александр Зимичев посвятил медицине более 20 лет жизни. Фото: https://vk.ru/urolog_samara

Умер врач, профессор кафедры урологии СамГМУ Александр Зимичев. Об этом сообщает портал IT-решения в урологии. Покойному недавно исполнилось 48 лет. Первую операцию он провел в 1999 году, а медицине посвятил более 20 лет.

«Врач от Бога, оперирующий уролог высочайшего класса, Александр Анатольевич сочетал в себе редкий дар хирурга-виртуоза с глубиной научного мышления доктора медицинских наук». – говорится в некрологе.

Александр Зимичев подготовил немало специалистов, которые с благодарностью вспоминают годы учебы у него. Он спас много жизней, возвращал пациентов к привычному образу жизни.

Прощание с Александром Зимичевым состоится 28 июля с 12.00 до 13.00 на улице Алма-Атинской, 236. зал №3.

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